Commissione | Regno Unito sta violando accordi su pesca

...che limitano le attivit dei pescherecci europei nelle acque britanniche imposte dalUnito "... Lo ha detto una portavoce dellaUe rispondendo a una domanda sulla disputa in corso nel ...... ha detto Dana Spinant, portavoce dellaeuropea. L'esecutivo Ue "il 30 aprile ha ricevuto una notifica dalle autorità delUnito sulla concessione di 41 licenze ai pescherecci Ue che ...La Francia ha inviato due motovedette all'isola di Jersey, a 20 km dalla Normandia ma in territorio britannico, dove stanno protestando 50 pescherecci ...(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - Le nuove condizioni che limitano le attività dei pescherecci europei nelle acque britanniche imposte dal Regno Unito "non rispettano le disposizioni dell'accordo" post Bre ...