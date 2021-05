Chef morì in seguito rapina, dopo 21 anni c'è un colpevole (Di giovedì 6 maggio 2021) dopo 21 anni l'omicidio di Pietro Beggi, noto Chef del ristorante Ciabot del Grignolin di Calliano, nell'Astigiano, ha un responsabile. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riformato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021)21l'omicidio di Pietro Beggi, notodel ristorante Ciabot del Grignolin di Calliano, nell'Astigiano, ha un responsabile. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riformato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Chef morì Chef morì in seguito rapina, dopo 21 anni c'è un colpevole Morì poche ore dopo in ospedale. Nuara era stato accusato di far parte della banda che assalì lo chef e lo torturò perché rivelasse il nascondiglio dell'incasso, oltre 30 milioni di lire. Tracce di ...

