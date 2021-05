Call of Duty: Warzone, Rambo in arrivo come personaggio giocabile? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Sembra proprio che John Rambo stia per arrivare in Call of Duty: Warzone come personaggio giocabile: gli indizi lasciati da Activision sono piuttosto chiari.. Call of Duty: Warzone vedrà l’arrivo di Rambo come personaggio giocabile: non c’è ancora l’ufficialità, ma gli indizi lasciati da Activision finora appaiono piuttosto chiari. L’idea è probabilmente quella di introdurre nel battle royale gli eroi degli action movie degli anni ’80, ora che l’ambientazione del gioco è cambiata, come annunciato nel trailer di Verdansk ’84. Si tratta peraltro di un percorso simile a quello compiuto finora da Fortnite, che proprio ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Sembra proprio che Johnstia per arrivare inof: gli indizi lasciati da Activision sono piuttosto chiari..ofvedrà l’di: non c’è ancora l’ufficialità, ma gli indizi lasciati da Activision finora appaiono piuttosto chiari. L’idea è probabilmente quella di introdurre nel battle royale gli eroi degli action movie degli anni ’80, ora che l’ambientazione del gioco è cambiata,annunciato nel trailer di Verdansk ’84. Si tratta peraltro di un percorso simile a quello compiuto finora da Fortnite, che proprio ...

Advertising

JocsanZombisous : RT @ActuG: Rambo fera apparemment sa guerre dans Call of Duty : Warzone - Sir_Laguna : RT @GamerFocus: ¿Se unirá Rambo a Call of Duty: Warzone? - GamerFocus : ¿Se unirá Rambo a Call of Duty: Warzone? - TheGamesMachine : Un #Tweet sibillino dell'account ufficiale di #CallofDuty sembra contenere un riferimento nemmeno così criptico a J… - _blat_ : RT @ActuG: Rambo fera apparemment sa guerre dans Call of Duty : Warzone -