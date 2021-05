Awed troppo magro: produzione dell’Isola prende provvedimenti, ecco di cosa si tratta (Di giovedì 6 maggio 2021) Del cambiamento fisico di Awed, il giovane youtuber attualmente naufrago dell’Isola dei Famosi, ve ne avevamo parlato qualche tempo fa ma adesso ad accorgersene sarebbe anche la produzione del reality. Di fronte all’eccessivo dimagrimento causato dalle difficoltà di sopravvivere in Honduras, la produzione non ha potuto far finta di nulla decidendo di intervenire. Awed troppo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021) Del cambiamento fisico di, il giovane youtuber attualmente naufragodei Famosi, ve ne avevamo parlato qualche tempo fa ma adesso ad accorgersene sarebbe anche ladel reality. Di fronte all’eccessivo dimagrimento causato dalle difficoltà di sopravvivere in Honduras, lanon ha potuto far finta di nulla decidendo di intervenire.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ME0WSANIE : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - liberata1926 : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - adtoomuch : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - paaynes : Raga io non seguo l’isola e vi giuro che la foto di Awed mi ha lasciato a bocca aperta, troppo troppo magro - foodfritt : @IsolaDeiFamosi Credo si tratti di Awed, pare sia dimagrito troppo e quindi salute in percolo?? -