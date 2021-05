Anziano affamato chiama il 112 e chiede aiuto | gara di solidarietà tra Carabinieri e ristorante

Advertising

Monte Porzio Catone, è solo ede chiama il 112 - Solidarietà contagiosa a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma: unha chiamato il 112 di sera, raccontando di non aver nulla da mangiare. L'uomo, vedovo e ...... non riesco a provare alcuna soddisfazione, l'idea che un uomoe molto malato vada in ... la giustizia non si può ridurre a brandello di carne da dare in pasto a un popolodi rancore e ...A mettere fine alla terribile vicenda l’intervento di forze dell’ordine e soccorritori, allertati dai vicini di casa della coppia che non ...Il necessario isolamento per rallentare i contagi ci impedisce di avere contatti con famigliari e amici. Cosa succede nel cervello quando ci si sente soli e come compensare il «deficit di abbracci» ...