Amici, Martina sbotta su Aka7even: “Fuori sono libera”, c’entra Raffaele? (Di giovedì 6 maggio 2021) La ballerina ha messo in chiaro le cose una volta e per tutte, almeno spera: l'ennesimo chiarimento sulla fine della storia con il cantante Luca Marzano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 6 maggio 2021) La ballerina ha messo in chiaro le cose una volta e per tutte, almeno spera: l'ennesimo chiarimento sulla fine della storia con il cantante Luca Marzano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

senzasalutartif : in che senso si parla di martina di amici e c’è la foto di Tommaso e mtr? non capisco ahahaha - Martina_Carone : Alle 11:30 sarò con gli amici de @lostatoincrisi per parlare di comunicazione e consenso durante la pandemia! - sarasibilla__ : Ho sognato che alla finale di amici ci arrivavano MARTINA E SERENA ma cos - moondie_as : @cestlaviemacher Boh per me hanno dato molta più visibilità a serena con i vari guanti di sfida,rispetto che un Ale… - MyRareSG : Comunque anche basta esaltare persone e fare addirittura hashtag, le uniche persone che dobbiamo esaltare sono Giul… -