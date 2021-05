A2a | in 2020 distribuiti 1 | 85 mld a stakeholder sui territori

(Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag.(Adnkronos) – Nel, A2a ha distribuito agli1.853 milioni di euro. Lo rende noto la società, che ha presentato i risultati del bilancio integrato, sottolineando di aver “creato opportunità di crescita economica per ilo nonostante la crisi congiunturale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ansa_lombardia : A2a:da sostenibilità valore,in 2020 distribuiti 1,8 miliardi - takethedate : RT @AsjamenoCO2: Report #OsservatorioUtilities, mercoledì c'è il #webinar @AgiciSrl @Accentureitalia, a @ReRebaudengo il premio Manager 202… - ReRebaudengo : RT @AsjamenoCO2: Report #OsservatorioUtilities, mercoledì c'è il #webinar @AgiciSrl @Accentureitalia, a @ReRebaudengo il premio Manager 202… - E_Futura : RT @AsjamenoCO2: Report #OsservatorioUtilities, mercoledì c'è il #webinar @AgiciSrl @Accentureitalia, a @ReRebaudengo il premio Manager 202… - AsjamenoCO2 : Report #OsservatorioUtilities, mercoledì c'è il #webinar @AgiciSrl @Accentureitalia, a @ReRebaudengo il premio Mana… -

Ultime Notizie dalla rete : A2a 2020

... al contributo economico distribuito sui territori" - ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di- . "Ilè stato per noi un anno record con 738 milioni di euro di ...Tra le 40 'blue chip del listino il 48% - cioè 19 società - ha fornito nel bilanciodettagli ... Snam,, e Hera) e delle telecomunicazioni, come per esempio Tim, che punta alla neutralità ...Milano, 6 mag.(Adnkronos) – Nel 2020, A2a ha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro. Lo rende noto la società, che ha presentato i risultati del bilancio integrato 2020, sottolineando di ...(Teleborsa) - Ammonta a 1,85 miliardi di euro il valore economico distribuito agli stakeholder sui territori nel 2020. E' quanto riporta il Bilancio integrato di A2A i cui risultati "confermano l'impe ...