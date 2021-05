Zingaretti | “Mi vaccinerò con Astrazeneca | e lo farò senza paura”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – “Sabato micon. Loperché non esistono vaccini di serie A o di serie B”. Così Nicola, presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd. Nicola, 05.05.21 14:58 Oggi abbiamo presentato i risultati della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80 nella Regione Lazio. Nel Lazio nel 2020 gli over 80 hanno rappresentato meno dell’8% del totale dei casi di contagio da Covid, ma il 28% dei ricoverati totali, il 17% dei ricoveri in terapia intensiva e il 58% del totale delle persone decedute. La vaccinazione completa (due dosi) ha permesso di ridurre di oltre il 91% l’ospedalizzazione degli over 80 rispetto a chi non era vaccinato, nel periodo che va dall’otto febbraio al 15 aprile di ...