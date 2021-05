World of Warcraft: Burning Crusade Classic, possibile data di uscita e indizi da Blizzard – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) World of Warcraft: Burning Crusade Classic potrebbe essere in arrivo: Blizzard ha menzionato l’uscita nei prossimi mesi, cosa che sembra confermare le voci.. World of Warcraft: Burning Crusade Classic non ha ancora una data di uscita ufficiale ma Blizzard conferma che arriverà “nei prossimi mesi”, e questo è tutto quanto possiamo sapere al momento sul lancio di questa versione della prima espansione del celebre MMORPG, che secondo alcune voci potrebbe arrivare l’1 giugno 2021. L’idea sulla data di uscita all’inizio di giugno è emersa in base ad alcune segnalazioni che mostravano l’1 giugno 2021 come ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021)ofpotrebbe essere in arrivo:ha menzionato l’nei prossimi mesi, cosa che sembra confermare le voci..ofnon ha ancora unadiufficiale maconferma che arriverà “nei prossimi mesi”, e questo è tutto quanto possiamo sapere al momento sul lancio di questa versione della prima espansione del celebre MMORPG, che secondo alcune voci potrebbe arrivare l’1 giugno 2021. L’idea sulladiall’inizio di giugno è emersa in base ad alcune segnalazioni che mostravano l’1 giugno 2021 come ...

