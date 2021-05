Voglio il Pfizer | e sputa in faccia ad una guardia giurata all’hub vaccinale di Napoli Denunciati dal direttore generale dell’ASL Napoli 1

laGigogin : Vaccini, assalto alla Mostra e sputi ad una guardia giurata: 'Voglio Pfizer' - Valeriosereni1 : #Astrazeneca è solo un #vaccino come tutti gli altri, io non ci capisco niente perché mica ho tempo di informarmi,… - Paolosantagata5 : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccini, assalto alla Mostra e sputi ad una guardia giurata: 'Voglio Pfizer' - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccini, assalto alla Mostra e sputi ad una guardia giurata: 'Voglio Pfizer' - GiDiFenza : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccini, assalto alla Mostra e sputi ad una guardia giurata: 'Voglio Pfizer' -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio Pfizer

Vaccini covid ai bimbi: Moderna ein fase avanzata/ Galli: "Spero presto" CACCIARI VS GALLI, ... Lei mi sta tacciando di voler difendere una cosa che nondifendere' . Il filosofo, tuttavia,...È poi il direttore sanitario Maria Corvino a ricordare che la vaccinazione cono Moderna è possibile solo per cittadini che hanno patologie o condizioni di salute tali da rendere ...La Food and Drug Administration (FDA) potrebbe dare l'autorizzazione di emergenza per l'uso del vaccino Pfizer contro il coronavirus per adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni nei giro di pochi ...Episodio increscioso ieri, all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli dove un uomo, che pretendeva il vaccino Pfizer senza averne diretto, ha sputato in faccia ad una guardia giurata per pro ...