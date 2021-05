UeD, Maria De Filippi ‘a bomba’ su Armando Incarnato: “Tu e Roberta Di Padua… Devo continuare?” (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Uomini e Donne è tornato Armando Incarnato e, ancora una volta, il cavaliere napoletano è stato rimproverato da Maria De Filippi. Ma prima, nell’ultima puntata del dating show andata in onda, il confronto tra Armando e Patrizia. I due si sono frequentati per poco. Solo un’uscita in cui hanno cenato insieme in albergo per poi continuare la serata in camera, secondo quanto ha raccontato dalla dama. Che poi, nei giorni scorsi, ha fatto sapere alla redazione la richiesta specifica di Armando. Il cavaliere le avrebbe esplicitamente chiesto di non far sapere a nessuno che tra loro c’era stato un bacio. Una versione dei fatti, questa, che però viene subito smentita da Incarnato in studio. Fin quando è intervenuta la padrona di casa, che ha preso le difese ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Uomini e Donne è tornatoe, ancora una volta, il cavaliere napoletano è stato rimproverato daDe. Ma prima, nell’ultima puntata del dating show andata in onda, il confronto trae Patrizia. I due si sono frequentati per poco. Solo un’uscita in cui hanno cenato insieme in albergo per poila serata in camera, secondo quanto ha raccontato dalla dama. Che poi, nei giorni scorsi, ha fatto sapere alla redazione la richiesta specifica di. Il cavaliere le avrebbe esplicitamente chiesto di non far sapere a nessuno che tra loro c’era stato un bacio. Una versione dei fatti, questa, che però viene subito smentita dain studio. Fin quando è intervenuta la padrona di casa, che ha preso le difese ...

