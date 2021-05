Torino, Lukic: visita in Germania per problemi muscolari (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torino - Nelle scorse ore, il centrocampista del Torino Sasa Lukic è volato in Germania , a Monaco. Il serbo si è recato in Baviera per un consulto medico, già programmato da tempo, per valutare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021)- Nelle scorse ore, il centrocampista delSasaè volato in, a Monaco. Il serbo si è recato in Baviera per un consulto medico, già programmato da tempo, per valutare ...

zazoomblog : Torino Lukic in Germania per un consulto medico: le ultime - #Torino #Lukic #Germania #consulto - Ansa_Piemonte : Calcio: Torino; Lukic in Germania per un consulto medico. Problemi muscolari per il serbo, ma nessuno stop immediat… - zazoomblog : Calcio: Torino; Lukic in Germania per un consulto medico - #Calcio: #Torino; #Lukic #Germania - sportli26181512 : Torino, Lukic: visita in Germania per problemi muscolari: Il serbo si è recato a Monaco per un infortunioche lo tor… - giornaleradiofm : Calcio: Torino; Lukic in Germania per un consulto medico: (ANSA) - TORINO, 05 MAG - Nelle scorse ore, il centrocamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lukic Torino, Lukic: visita in Germania per problemi muscolari TORINO - Nelle scorse ore, il centrocampista del Torino Sasa Lukic è volato in Germania , a Monaco. Il serbo si è recato in Baviera per un consulto medico, già programmato da tempo, per valutare qualche acciacco muscolare che lo tormenta da giorni. ...

Torino, Lukic vola in Germania per un consulto medico Guai fisici per Sasa Lukic. Il centrocampista del Torino è volato in Germania, a Monaco, e si è sottoposto a un consulto medico già prefissato da tempo per valutare alcuni acciacchi muscolari che da tempo lo tormentano. ...

Torino, pubalgia per Lukic: il serbo ieri in Germania per una visita medica Toro News Torino, Lukic: visita in Germania per problemi muscolari Il serbo si è recato a Monaco per un infortunioche lo tornenta da tempo: il consulto ha evidenziato che non si deve fermare ...

Torino, Lukic a Monaco per un consulto medico Il giocatore si è recato in Germania per qualche acciacco muscolare: non si deve fermare subito ma a fine stagione si valuterà con che cure procedere ...

- Nelle scorse ore, il centrocampista delSasaè volato in Germania , a Monaco. Il serbo si è recato in Baviera per un consulto medico, già programmato da tempo, per valutare qualche acciacco muscolare che lo tormenta da giorni. ...Guai fisici per Sasa. Il centrocampista delè volato in Germania, a Monaco, e si è sottoposto a un consulto medico già prefissato da tempo per valutare alcuni acciacchi muscolari che da tempo lo tormentano. ...Il serbo si è recato a Monaco per un infortunioche lo tornenta da tempo: il consulto ha evidenziato che non si deve fermare ...Il giocatore si è recato in Germania per qualche acciacco muscolare: non si deve fermare subito ma a fine stagione si valuterà con che cure procedere ...