Tonali e Bennacer | la staffetta funziona Pioli ha il doppio play | News

Ultime Notizie dalla rete : Tonali Bennacer

Spazio Milan

Centrocampo: Krunic, Kessie,, ILICIC, VASQUEZ, Hauge ATTACCO: Rebic, Ibrahimovic, Leao, Con uno tra:Scamacca, Belotti, Vlhovic, via Mandzukic, Castillejo, con De Paul regalo solo in ...A tre a centrocampo, cone Kessie, pronti ad inserirsi negli spazi e attenti negli automatismi specialmente di copertura sulle fasce, garantendo i raddoppi necessari. Calha libero di ...La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul centrocampo dei rossoneri, con Bennacer e Tonali che stanno aumentando sempre di più il ...La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Bennacer e Tonali, la staffetta funziona. E Pioli ha il doppio play". La Rosea parla dei due centrocampisti rossoneri che ...