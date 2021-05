“Stupro la Moratti” e “Ammazza Barbara D’Urso” così Fedez incitava all’odio

(Di mercoledì 5 maggio 2021)nei guai per le decine di frasi violente e discriminatorie contenute all’interno delle sue canzoni verso la comunità Lgbt e le donne. Ecco cosa scriveva il rapper. I rappresentanti dei partiti lo sanno bene, per entrare in politica è importante avere un passato immacolato perché in pochi istati tutti gli errori commessi saranno riportati alla luce. L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : IL SECOLO D'ITALIA: 'FEDEZ MAESTRO NELL'INCITARE ALL'ODIO: CANTAVA 'STUPRO LA MORATTI' '#Fedez si sentiva davvero… - RobertoUgolin10 : Fonte:Secoloditalia 04 maggio 2021 Ormai è una valanga. I testi di Fedez vengono passati al setaccio. E vengono a g… - Martineaklov : RT @LegaSalvini: IL SECOLO D'ITALIA: 'FEDEZ MAESTRO NELL'INCITARE ALL'ODIO: CANTAVA 'STUPRO LA MORATTI' '#Fedez si sentiva davvero ispirat… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: IL SECOLO D'ITALIA: 'FEDEZ MAESTRO NELL'INCITARE ALL'ODIO: CANTAVA 'STUPRO LA MORATTI' '#Fedez si sentiva davvero ispirat… - metaanto : @AlessiaMorani se Fedez avesse scritto il tuo nome anziché quello della Moratti in :: stupro la Moratti e gli tagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro Moratti

la/ e mentre mi fa un bocchino / le taglio la gola / con il taglierino" (B - Rex status domini, 2010; con Rise). "C'è chi fa la ragazza immagine per noia / per alimentare la sua ...... uno dei ragazzi: "Sesso con S., poi ho dormito" Corsiglia, tra i quattro indagati per, si ... la campagna vaccinale- Bertolaso corre. Addirittura troppo, tanto che la Lombardia ha ...Potrebbe interessarti: Barbara D’Urso, rivelazione choc: ecco con chi dorme Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcune rime che Fedez aveva scritto anni fa in diverse delle sue canzoni: in pa ...Nei versi in cui lo offendi, caro Fedez, quando parli di Tiziano Ferro, non è vero che intendi il contrario. La frase da intendere a rovescio era l'unica ...