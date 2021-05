Sex and the city and just like that: anticipazioni, quando esce e chi (non) ci sarà (Di mercoledì 5 maggio 2021) Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes stanno tornando! Le eterne ragazze americane più iconiche di inizio millennio saranno a fine anno su HBO Max nell’atteso revival di Sex and the city, intitolato And just like that (che letteralmente significa “Proprio così”), per raccontare la loro vita amorosa e professionale da donne cinquantenni… senza la prorompente Samantha Jones! Leggi anche: MARE FUORI 2 stagione: cast e anticipazioni, in corso le riprese della fiction Eh sì, avete capito bene! Per la gioia di milioni di fan nel mondo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno accettato con entusiasmo di tornare nei panni super cool delle inseparabili amiche newyorkesi (per la modica cifra di dieci milioni di dollari), mentre Kim Cattrall ha scelto di non prendere parte al ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 5 maggio 2021) Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes stanno tornando! Le eterne ragazze americane più iconiche di inizio millennio saranno a fine anno su HBO Max nell’atteso revival di Sex and the, intitolato And(che letteralmente significa “Proprio così”), per raccontare la loro vita amorosa e professionale da donne cinquantenni… senza la prorompente Samantha Jones! Leggi anche: MARE FUORI 2 stagione: cast e, in corso le riprese della fiction Eh sì, avete capito bene! Per la gioia di milioni di fan nel mondo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno accettato con entusiasmo di tornare nei panni super cool delle inseparabili amiche newyorkesi (per la modica cifra di dieci milioni di dollari), mentre Kim Cattrall ha scelto di non prendere parte al ...

