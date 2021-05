Sala “In futuro non c’è spazio per fascismo o razzismo” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Nel nostro futuro non c’è spazio per il fascismo, non c’è alcuna tolleranza verso il razzismo e l’odio verso un altro uomo, solo perché diverso per religione, provenienza, genere, ideologia od orientamento sessuale”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen organizzata da Aned. bla/vbo/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Nel nostronon c’èper il, non c’è alcuna tolleranza verso ile l’odio verso un altro uomo, solo perché diverso per religione, provenienza, genere, ideologia od orientamento sessuale”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen organizzata da Aned. bla/vbo/trg su Il Corriere della Città.

