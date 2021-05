Riaperture: le prossime date da segnare (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mario Draghi procede diritto sulla via del rilancio dell’economia del Paese e mira a riaprire quanto prima l’Italia al turismo straniero. Nelle prossime settimane sono infatti previste riunioni sull’evoluzione della situazione epidemiologica, al termine delle quali il governo spera di programmare altre Riaperture. Ecco un elenco delle date da tenere sott’occhio. 15 maggio A partire da questa data, chi rientrerà in Italia da un paese europeo non avrà più l’obbligo di quarantena per cinque giorni. Il ministro Speranza, sulla base dell’andamento della curva, sta ipotizzando di eliminare questo obbligo anche per chi rientra dagli Usa. Dal 15 maggio cade anche il divieto di frequentare piscine e palestre, che riapriranno ma solo all’aperto. 17 maggio Nell’esecutivo è ancora scontro tra Lega e gli altri partiti di governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mario Draghi procede diritto sulla via del rilancio dell’economia del Paese e mira a riaprire quanto prima l’Italia al turismo straniero. Nellesettimane sono infatti previste riunioni sull’evoluzione della situazione epidemiologica, al termine delle quali il governo spera di programmare altre. Ecco un elenco delleda tenere sott’occhio. 15 maggio A partire da questa data, chi rientrerà in Italia da un paese europeo non avrà più l’obbligo di quarantena per cinque giorni. Il ministro Speranza, sulla base dell’andamento della curva, sta ipotizzando di eliminare questo obbligo anche per chi rientra dagli Usa. Dal 15 maggio cade anche il divieto di frequentare piscine e palestre, che riapriranno ma solo all’aperto. 17 maggio Nell’esecutivo è ancora scontro tra Lega e gli altri partiti di governo ...

