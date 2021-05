Questa foto di Gad Lerner con la maglietta dell’Inter non è del 2021, ma del 2007 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto del giornalista Gad Lerner sorridente in strada mentre indossa una maglietta e una sciarpa della squadra di calcio dell’Inter. La fotografia è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A noi urla: state a casa, siete degli irresponsabili……….». Secondo chi ha pubblicato il contenuto, quindi, la foto del giornalista sarebbe stata scattata il 2 maggio 2021 dopo la vittoria dell’Inter del campionato di calcio italiano, con migliaia di tifosi interisti che si sono riversati in strada e in piazza del Duomo a Milano per festeggiare il diciannovesimo scudetto della propria squadra. Immagini che hanno dato voce a diverse critiche per il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 3 maggiosu Facebook è stata pubblicata unadel giornalista Gadsorridente in strada mentre indossa unae una sciarpa della squadra di calcio. Lagrafia è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A noi urla: state a casa, siete degli irresponsabili……….». Secondo chi ha pubblicato il contenuto, quindi, ladel giornalista sarebbe stata scattata il 2 maggiodopo la vittoriadel campionato di calcio italiano, con migliaia di tifosi interisti che si sono riversati in strada e in piazza del Duomo a Milano per festeggiare il diciannovesimo scudetto della propria squadra. Immagini che hanno dato voce a diverse critiche per il ...

