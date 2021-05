Operazione “MARDAN” | documenti falsi e immigrazione clandestina

(Di mercoledì 5 maggio 2021) 14 misure cautelari nell’”, sequestrato un internet point che faceva da base operativa. Coinvolto anche un dipendente di una Municipalità: aveva un tariffario per iche forniva a chi non ne aveva i requisiti“” dei ROS – col supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli – ha dato

Il Ros dei carabinieri, col supporto in fase esecutiva dei militari dell'Arma di Napoli, nell'ambito dell'" ha dato esecuzione a 3 arresti (uno in carcere e due ai domiciliari) e sottoposto ad obbligo di dimora altri 11 indagati, tutti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei ...Nel corso dell'"" sono stati notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l'...14 misure cautelari nell'Operazione “MARDAN”, sequestrato un internet point che Coinvolto anche un dipendente di una Municipalità: ...Immigrazione clandestina: smantellato centro documenti falsi a Napoli - Le indagini, che hanno portato all'arresto di 3 persone ...