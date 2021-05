Omicidio Cerciello Rega, i due imputati condannati all’ergastolo e all’isolamento diurno per due mesi (Di mercoledì 5 maggio 2021) I giudici della prima Corte d’Assise hanno condannato all’ergastolo Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani imputati per concorso in Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio 2019 a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto oltre ai familiari del militare dell’Arma anche la moglie Rosa Maria Esilio. La decisione della Corte, presieduta da Marina Finiti, arriva dopo oltre 13 ore di camera di consiglio: i due imputati sono stati condannati anche all’isolamento diurno per la durata di due mesi. La donna ha seguito le varie fasi del processo, svolto in oltre 50 udienze, in cui sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) I giudici della prima Corte d’Assise hanno condannatoFinnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americaniper concorso indel vicebrigadiere Mario, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio 2019 a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto oltre ai familiari del militare dell’Arma anche la moglie Rosa Maria Esilio. La decisione della Corte, presieduta da Marina Finiti, arriva dopo oltre 13 ore di camera di consiglio: i duesono statiancheper la durata di due. La donna ha seguito le varie fasi del processo, svolto in oltre 50 udienze, in cui sono stati ...

RaiNews : Omicidio Cerciello Rega, i due giovani americani condannati all'ergastolo - Alessan67153720 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario C… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ilriformista: La sentenza è arrivata alle 23.11 dopo 12 ore di camera di Consiglio #MarioCercielloRega - actarus1070 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario C… - livelifeVale : RT @Adnkronos: +++ Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo +++ -