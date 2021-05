Muore schiacciato dal trattore a soli sedici anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Muore schiacciato dal trattore. Aveva soltanto sedici anni Nicola Melas. Il destino si presenta spesso con il suo volto peggiore, non importa quanti anni hai, non importa se si è giovani con una vita davanti e tanti sogni nel cassetto. Arriva, in silenzio, e ti porta via. Da tutto. Da tutti. Soltanto ieri leggevano della tragedia di Lucca, dove, in una fabbrica, una ragazza di soli ventidue anni veniva massacrata dalla macchina alla quale lavorava. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luana D’Orazio, primi indagati per la sua morte sul lavoro Lascia un bambino di cinque anni. Ma questo al destino non interessa. Ed al destino non interessa nemmeno prendersi la vita di un ragazzo che di anni ne ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021)dal. Aveva soltantoNicola Melas. Il destino si presenta spesso con il suo volto peggiore, non importa quantihai, non importa se si è giovani con una vita davanti e tanti sogni nel cassetto. Arriva, in silenzio, e ti porta via. Da tutto. Da tutti. Soltanto ieri leggevano della tragedia di Lucca, dove, in una fabbrica, una ragazza diventidueveniva massacrata dalla macchina alla quale lavorava. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luana D’Orazio, primi indagati per la sua morte sul lavoro Lascia un bambino di cinque. Ma questo al destino non interessa. Ed al destino non interessa nemmeno prendersi la vita di un ragazzo che dine ha ...

