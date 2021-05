Mourinho torna pirata nella Roma degli ‘zero tituli’: l’ultimo rilancio dello Special One che lotta contro l’estinzione della sua idea di calcio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il colpo di scena è arrivato addirittura dopo i titoli di coda. È bastato l’inchiostro nero di due comunicati stampa per cambiare il colore del futuro giallorosso. Il primo ha iniziato a rimbalzare in mattinata. Giusto qualche riga per far sapere a tutti quello che tutti avevano già capito da tempo. La Roma e Paulo Fonseca si separeranno. Ma con calma. Perché tanto senza più l’assillo di un obiettivo da raggiungere, senza l’obbligo di trovare un senso a quel che resta di una stagione, non vale la pena affrettare i tempi. Un concetto che ha preso molti in contropiede. Perché la Roma che perdeva sempre con le “grandi” si è trasformata prima nella Roma che perdeva anche contro le piccole, poi nella Roma che poteva perdere contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il colpo di scena è arrivato addirittura dopo i titoli di coda. È bastato l’inchiostro nero di due comunicati stampa per cambiare il colore del futuro giallorosso. Il primo ha iniziato a rimbalzare in mattinata. Giusto qualche riga per far sapere a tutti quello che tutti avevano già capito da tempo. Lae Paulo Fonseca si separeranno. Ma con calma. Perché tanto senza più l’assillo di un obiettivo da raggiungere, senza l’obbligo di trovare un senso a quel che resta di una stagione, non vale la pena affrettare i tempi. Un concetto che ha preso molti inpiede. Perché lache perdeva sempre con le “grandi” si è trasformata primache perdeva anchele piccole, poiche poteva perdere...

