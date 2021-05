Morto Nick Kamen, il modello lanciato da Madonna: aveva 59 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tragica notizia quella annunciata da Boy George: è scomparso all’età di 59 il modello e cantante Nick Kamen Con un post sul suo profilo Instagram, Boy George ha dato la tragica notizia: il modello e cantante Nick Kamen è scomparso all’età di 59 anni. Nel 2018 annunciò di avere un tumore e di aver iniziato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tragica notizia quella annunciata da Boy George: è scomparso all’età di 59 ile cantanteCon un post sul suo profilo Instagram, Boy George ha dato la tragica notizia: ile cantanteè scomparso all’età di 59. Nel 2018 annunciò di avere un tumore e di aver iniziato L'articolo proviene da Inews.it.

