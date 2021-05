Morti sul lavoro, un caso a Varese: deceduto un operaio 49enne (Di mercoledì 5 maggio 2021) Morti sul lavoro, questa mattina in una fabbrica a Busto Arsizio un uomo è rimasto schiacciato da una fresa: indaga la procura per omicidio Azienda Bandera di Busto ArsizioQuesta mattina a Busto Arsizio nel Varesotto un operaio di 49 anni, Christian Martinelli, è rimasto schiacciato in una grande fresa industriale. L’incidente è avvenuto nell’azienda Bandera. L’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Legnano ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il Pm Susanna Molteni della locale Procura della Repubblica ha sequestrato il macchinario che ha ucciso l’uomo. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. “Non ci sono abbastanza controlli, né abbastanza attenzione e non si considera la sicurezza sul lavoro un vincolo, ma un costo”. Queste le parole di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021)sul, questa mattina in una fabbrica a Busto Arsizio un uomo è rimasto schiacciato da una fresa: indaga la procura per omicidio Azienda Bandera di Busto ArsizioQuesta mattina a Busto Arsizio nel Varesotto undi 49 anni, Christian Martinelli, è rimasto schiacciato in una grande fresa industriale. L’incidente è avvenuto nell’azienda Bandera. L’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Legnano ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il Pm Susanna Molteni della locale Procura della Repubblica ha sequestrato il macchinario che ha ucciso l’uomo. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. “Non ci sono abbastanza controlli, né abbastanza attenzione e non si considera la sicurezza sulun vincolo, ma un costo”. Queste le parole di ...

