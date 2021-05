Mirri Asl Rm1 | «Da studio DNA farmaci target contro tumori»

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Trattamento radiante è arma fondamentale spesso combinato con altri percorsi”. La gestione del paziente oncologico in equipe secondo un percorso guidato che va dalla diagnosi al trattamento restituisce vantaggi innegabili al paziente. Per scoprire quali sono le figure che entrano in gioco, quante le diagnosi perse durante l’anno di pandemia e per parlare anche dei nuovi trattamenti in campo oncologico l’agenzia di stampa dire ha intervistato la dottoressa Maria Alessandra, Direttore Dipartimento Oncologico ASL Roma 1 e membro dell’Omceo Roma. – Un dipartimento oncologico concepito come un ‘dipartimento di percorso’. Come è strutturato e quali sono i vantaggi per il paziente che viene preso in carico da una equipe multidisciplinare? “Il nostro dipartimento oncologico viene definito come dipartimento di prevenzione formato da unità differenti chirurgiche e ...