"Meghan Markle in ospedale: parto prematuro" per questo è scomparsa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle avrebbe già dato alla luce la sua bambina che sarebbe nata in anticipo di qualche settimana e questo giustificherebbe il fatto che Harry sia ritornato precipitosamente a Los Angeles dopo i funerali del Principe Filippo. E spiegherebbe anche perché sua moglie è sparita dalla scena negli ultimi giorni. Secondo le indiscrezioni di New Idea, dunque, Meghan Markle avrebbe già partorito. La figlia sarebbe dovuta nascere a giugno, ma pare abbia deciso di venire al mondo prima. A giustificare i rumors di una nascita prematura, l'avvistamento di un SUV nero nei pressi della villa di Montecito dei Sussex con a bordo una donna simile alla Markle. L'auto si sarebbe diretta a tutta velocità verso il Santa Barbara Cottage Hospital. Tutto questo sarebbe ...

