Lodovica Comello: "Non sarò io a condurre 'X Factor'"

Lodovica Comello non sarà la conduttrice della prossima edizione di 'X Factor'. E' la stessa attrice a smentire le voci che in questi giorni la davano verso la guida del talent di Sky Uno. "In questi giorni – dice con ironia sul suo account Instagram – sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo 'X Factor', volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre 'X Factor' perché sono impegnata a fare altre cose, ad esempio… a prendermi cura del mio aspetto!". Nel filmato, l'attrice e conduttrice friulana ha 'indossato' un 'filtro volumizzante' nel quale appariva con i connotati visibilmente alterati e un forte accento spagnolo, confermando anche in questa occasione il suo inconfondibile tono ironico e ...

