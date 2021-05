La morte di Bobby Sands e le ferite di un’Irlanda ancora divisa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro”. No, non ci rivolgiamo a Napoleone, ma strappando i versi del magnifico Manzoni a Robert “. Che moriva in questo stesso 5 maggio, non di duecento, ma di quaranta anni fa, dopo un digiuno imperterrito durato 66 giorni, InsideOver.