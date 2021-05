La dottoressa María José Martínez Albarracín…

Leggi su butac

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci avete segnalato un sito che non avevamo ancora incontrato in quest’anno di pandemia, si chiama Detoxed ed è uno dei tanti siti anonimi nati sull’onda della disinformazione sanitaria. L’abbiamo prontamente inserito in Black list. Giusto per capire il livello del sito, qui uno screenshot degli articoli più di tendenza in questo momento: Oggi, come da titolo, ci occupiamo, molto velocemente di quello in testa alla classifica: Dr.ssaAlbarracín sulla vaccinazione di massa: “In autunno potrebbe morire il 20-30% dei vaccinati, incolperanno le nuove varianti” Il sito non si impegna particolarmente nel condividere disinformazione: senza nessun approfondimento hanno preso un video disinformativo spagnolo, l’hanno sottotitolato e lo stesso hanno fatto con il testo che riportano, copiandolo e traducendolo pari pari dal sito ElDiestro.es, sito legato alla destra ...