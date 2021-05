Killer Instinct: Iron Galaxy è disposta a creare un nuovo capitolo, ma dipende da Xbox (Di mercoledì 5 maggio 2021) Killer Instinct è stato uno dei giochi di lancio forniti con Xbox One nel 2013. Il gioco presentava diversi personaggi (sia da altri titoli, come le IP di Xbox, come Raam di Gears of War) e mappe sotto forma di stagioni per dare vita a un picchiaduro con abbastanza anima da differenziarsi da altre saghe come Mortal Kombat. Ora, il franchise torna alla ribalta grazie alle dichiarazioni che indicano che Iron Galaxy sarebbe disposto a creare un nuovo Killer Instinct, se ne avessero l'opportunità. Attraverso un'intervista con Segment Next, il direttore generale di Iron Galaxy Shekhar Dhupelia ha rivelato che lo studio incaricato di sviluppare sia la stagione 2 che la stagione 3 di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stato uno dei giochi di lancio forniti conOne nel 2013. Il gioco presentava diversi personaggi (sia da altri titoli, come le IP di, come Raam di Gears of War) e mappe sotto forma di stagioni per dare vita a un picchiaduro con abbastanza anima da differenziarsi da altre saghe come Mortal Kombat. Ora, il franchise torna alla ribalta grazie alle dichiarazioni che indicano chesarebbe disposto aun, se ne avessero l'opportunità. Attraverso un'intervista con Segment Next, il direttore generale diShekhar Dhupelia ha rivelato che lo studio incaricato di sviluppare sia la stagione 2 che la stagione 3 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Killer Instinct Iron Galaxy sta considerando lo sviluppo di un nuovo Killer Instinct Iron Galaxy, team di sviluppo rinomato soprattutto per aver curato le stagioni 2 e 3 di Killer Instinct per Xbox e PC, sta seriamente considerando la realizzazione di un nuovo capitolo della serie. Lo ha rivelato il direttore generale Shekhar Dhupelia durante un'intervista, affermando ...

Killer Instinct: manca solo una chance per il nuovo capitolo Assente oramai da ben 4 anni , Killer Instinct potrebbe in un futuro tornare. A svelarlo è iron Galaxy, sviluppare dell'ultimo capitolo. Al momento non c'è ancora nulla di certo ma a svelare il pensiero dello studio ci ha pensato ...

