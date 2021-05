Isola dei famosi, Elisa Isoardi si racconta: “Ho perso 10 kg, soffrivo se…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elisa Isoardi è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di quest’edizione de L’Isola dei famosi. La conduttrice televisiva ha ormai terminato da qualche settimana la sua esperienza su Playa Palapa e ha fatto ritorno in Italia. L’ex naufraga ha dovuto abbandonare necessariamente l’Isola in seguito ad un infortunio all’occhio, che ancora oggi deve tenere sotto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di quest’edizione de L’dei. La conduttrice televisiva ha ormai terminato da qualche settimana la sua esperienza su Playa Palapa e ha fatto ritorno in Italia. L’ex naufraga ha dovuto abbandonare necessariamente l’in seguito ad un infortunio all’occhio, che ancora oggi deve tenere sotto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - MediasetPlay : La puntata di ieri di #IsolaParty è disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity! #isola - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - LefrancDenis1 : RT @giovangelucci: #Napoleon2021 #Napoleon #Napoleone #Napoléon Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Longwood, Isola di Sant'Ele… - infoitcultura : Isola dei Famosi, la pesante minaccia a Miryea Stabile: “Per me non esiste più” -