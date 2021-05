Guardie venatorie | “Non toccare piccoli di capriolo e cervo”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La raccomandazione arriva anche quest’anno. Ed è motivata da qualche segnalazione di “disattenzione” dei cittadini. Leavvertono dunque una volta ancora di nondi. Maggio è un mese in cui si concentrano i parti e Salvatore Salerno, coordinatore regionale delledi Federcaccia, ricorda le regole: «In questo periodo, nell’erba alta di un prato o nel fitto del bosco, può capitare di imbattersi in un cucciolo nato da poco, che non reagisce alla presenza dell’uomo e che può sembrare abbandonato. Ma non è così: gli animali stanno bene e nei primi giorni di vita questo comportamento istintivo li mette al riparo dal rischio di essere predati». Non si deve dunque toccarli, ma lasciarli dove sono, allontanandosi ...