F1, Fernando Alonso: "Sono entusiasta di correre in Spagna, le qualifiche saranno importanti" Fernando Alonso si prepara al ritorno in Spagna da pilota di F1. Nella sua stagione di ritorno nel Circus, l'asturiano è pronto per affrontare le difficoltà del circuito del Montmeló, prossima sede della gara iridata (7-9 maggio). La pista catalana, infatti, sarà teatro del quarto round del Mondiale 2021. Per Nando un inizio complicato, dovuto sia alla lontananza dalla massima categoria dell'automobilismo (ritiro nel 2018) che al poco tempo per adattarsi all'Alpine. Tuttavia, nell'ultimo GP che si è tenuto a Portimao (Portogallo), l'ottava piazza dell'iberico è da accogliere con il sorriso. Gli aggiornamenti, infatti, introdotti sulla monoposto anglo-francese hanno sortito gli effetti sperati. "Sono entusiasta di tornare a correre in Spagna. E' sempre una gara speciale ...

Sainz sta imparando a ignorare ogni voce Carlos Sainz dice che sta imparando a ignorare chi critica i piloti Ferrari. Al pilota è stato chiesto cosa pensasse delle accuse recenti a Fernando Alonso per ...

