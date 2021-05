Embraco, appello Chiorino per la cassa integrazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, commenta il question time nel quale il gruppo parlamentare, guidato da Giorgia Meloni, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sulle sorti dei lavoratori dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri e le intenzioni per lo sviluppo del progetto.”Rinnovo il mio appello al ministro al Lavoro Andrea Orlando per risolvere tecnicamente la questione relativa agli ammortizzatori sociali dei lavoratori Embraco, dando una boccata d’ossigeno a 400 lavoratori che si sono visti recapitare le lettere di licenziamento e per lo sviluppo del progetto Italcomp”.“Quello di Italcomp – osserva Chiorino – è un piano ambizioso e di grande interesse nazionale per la produzione di compressori ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena, commenta il question time nel quale il gruppo parlamentare, guidato da Giorgia Meloni, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sulle sorti dei lavoratori dello stabilimentodi Riva di Chieri e le intenzioni per lo sviluppo del progetto.”Rinnovo il mioal ministro al Lavoro Andrea Orlando per risolvere tecnicamente la questione relativa agli ammortizzatori sociali dei lavoratori, dando una boccata d’ossigeno a 400 lavoratori che si sono visti recapitare le lettere di licenziamento e per lo sviluppo del progetto Italcomp”.“Quello di Italcomp – osserva– è un piano ambizioso e di grande interesse nazionale per la produzione di compressori ...

