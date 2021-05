Documenti falsi ai clandestini, le indagini a Napoli dopo gli attentati in Europa: un arresto in Comune (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un dipendente di una delle Municipalità del Comune di Napoli figura tra gli arrestati nell’operazione eseguita dal Ros che ha permesso di sgominare un’organizzazione che forniva falsi permessi di soggiorno in Italia. Il dipendente comunale, in qualità di addetto al settore rilascio e rinnovo delle carte di identità, all’emissione di certificati di residenza o presa in carico di trasferimenti di residenza, alle variazioni di stato di famiglia, riceveva indebitamente di somme di danaro, o ne accettava la promessa, al fine di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, secondo un tariffario stabilito dallo stesso pubblico ufficiale a seconda del tipo di atto da compiere. Sono state avviate all’indomani degli attentati terroristici che hanno colpito Francia e Belgio tra il 2015 e il 2016, le indagini ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un dipendente di una delle Municipalità deldifigura tra gli arrestati nell’operazione eseguita dal Ros che ha permesso di sgominare un’organizzazione che fornivapermessi di soggiorno in Italia. Il dipendente comunale, in qualità di addetto al settore rilascio e rinnovo delle carte di identità, all’emissione di certificati di residenza o presa in carico di trasferimenti di residenza, alle variazioni di stato di famiglia, riceveva indebitamente di somme di danaro, o ne accettava la promessa, al fine di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, secondo un tariffario stabilito dallo stesso pubblico ufficiale a seconda del tipo di atto da compiere. Sono state avviate all’indomani degliterroristici che hanno colpito Francia e Belgio tra il 2015 e il 2016, le...

