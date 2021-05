**Covid: Prodi, ‘nuova normalità post pandemia non avrà nulla di normale’** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La nuova normalità post pandemica non ha nulla di normale, tutto sarà diverso da prima”. Lo dice Romano Prodi all’iniziativa ‘L’economia europea e la nuova ‘normalità’ post-pandemica’ organizzata dalla Luiss. “Perchè avviene questo? Perchè è successa una rivoluzione, prima in Cina e poi negli Usa” con la Cina che è cresciuta nel 2020, l’anno della pandemia, e gli Usa che hanno aperto “un nuovo discorso sulll’economia”. “Secondo gli analisti da questo mese anche l’Europa dovrebbe iniziare a svegliarsi”, prosegue Prodi che sottolinea come già in Germania la produzione sia ripresa “in modo forte e anche Francia e Italia hanno cominciato a muoversi”. E poi il Next Generation Ue che “è un’iniezione massiccia di denaro”. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La nuovapandemica non hadi normale, tutto sarà diverso da prima”. Lo dice Romanoall’iniziativa ‘L’economia europea e la nuova ‘-pandemica’ organizzata dalla Luiss. “Perchè avviene questo? Perchè è successa una rivoluzione, prima in Cina e poi negli Usa” con la Cina che è cresciuta nel 2020, l’anno della, e gli Usa che hanno aperto “un nuovo discorso sulll’economia”. “Secondo gli analisti da questo mese anche l’Europa dovrebbe iniziare a svegliarsi”, prosegueche sottolinea come già in Germania la produzione sia ripresa “in modo forte e anche Francia e Italia hanno cominciato a muoversi”. E poi il Next Generation Ue che “è un’iniezione massiccia di denaro”. ...

