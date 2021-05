Come vola Real Time! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Testa a testa Canale 5-Rai1 ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. Migliorare la propria quota di mercato rispetto agli ascolti televisivi dell’aprile 2020, quando tutta l’Italia era chiusa in casa nell’unico vero lockdown causa pandemia, non era facile. Eppure, Canale5, Rai1 e Rai3 ce l’hanno fatta, e nell’aprile 2021 occupano infatti i primi tre posti della topc30 delle audience sulle 24 ore. L’ammiraglia di Mediaset, fresca di pax con Vivendi, addirittura conquista la prima posizione grazie un +16% che porta la share al 16,7%, appena sopra Rai1 che si ferma al 16,6% pur incrementando del 5% la performance dell’aprile 2020. Sul terzo gradino del podio la Rai3 diretta da Franco Di Mare, ora costretto a difendersi dalle accuse (strampalate) di Fedez, ma che sta facendo molto bene al canale Rai, in crescita del 10% al 7,6% di share medio giornaliero. Poi, per ritrovare reti che ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 maggio 2021) Testa a testa Canale 5-Rai1 ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. Migliorare la propria quota di mercato rispetto agli ascolti televisivi dell’aprile 2020, quando tutta l’Italia era chiusa in casa nell’unico vero lockdown causa pandemia, non era facile. Eppure, Canale5, Rai1 e Rai3 ce l’hanno fatta, e nell’aprile 2021 occupano infatti i primi tre posti della topc30 delle audience sulle 24 ore. L’ammiraglia di Mediaset, fresca di pax con Vivendi, addirittura conquista la prima posizione grazie un +16% che porta la share al 16,7%, appena sopra Rai1 che si ferma al 16,6% pur incrementando del 5% la performance dell’aprile 2020. Sul terzo gradino del podio la Rai3 diretta da Franco Di Mare, ora costretto a difendersi dalle accuse (strampalate) di Fedez, ma che sta facendo molto bene al canale Rai, in crescita del 10% al 7,6% di share medio giornaliero. Poi, per ritrovare reti che ...

Ultime Notizie dalla rete : Come vola Pallamano Romagna, con il piede sbagliato Marchioro comincia subito a macinare parate che, alla fine, peseranno come mattoni: importante l'... All'8', però, San Vito Marano vola sul +2 con il primo allungo che piegherà la resistenza dei ...

AS Roma, continua l'effetto Mourinho: in Borsa vola al +12.6% Roma " Il titolo della Roma vola anche oggi in Borsa. Trascinate dall"effetto Mourinho' " ieri annunciato come nuovo allenatore per la prossima stagione " le azioni giallorosse registrano infatti un +12,68% e passano dai 0.32 ...

Guarda come vola il jet pack dei Royal Marine: video Punto Informatico Come vola Real Time! La nostra rassegna stampa: incremento del 51% in prime time ad aprile rispetto allo scorso anno. In testa alla classifica del mese c’è Canale5.

All’assalto volando come Iron Man: i Royal Marines inglesi entrano nel futuro grazie alla tuta Gravity Jet Cinque turbine a gas permettono ai soldati della Royal Marines LLC di alzarsi in aria. Nelle immagini l’esercitazione. Il dispositivo è stato ...

