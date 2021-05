Cecchi Paone invoca la legge Zan: “Pio e Amedeo mi hanno deriso” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Alessandro Cecchi Paone è stato, suo malgrado, oggetto della satira di Pio e Amedeo. Sebbene l'”attacco” nei suoi confroni non riguardasse strettamente la sua omosessualità, ora l’ex conduttore invoca il Ddl Zan per essere protetto. Cecchi Paone e l'”ombrello” del Ddl Zan “Con i loro insulti a me e soprattutto a chi non si può difendere come so fare io hanno dimostrato che la legge Zan è indispensabile e va approvata subito” protesta Alessandro Cecchi Paone, intervistato a Radio Capital da Selvaggia Lucarelli. “Come ha giustamente detto Fedez a nome dei giovani digitali, la legge Zan è un grande ombrello da aprire a protezione di tutti coloro che fanno fatica a farsi accettare per come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Alessandroè stato, suo malgrado, oggetto della satira di Pio e. Sebbene l'”attacco” nei suoi confroni non riguardasse strettamente la sua omosessualità, ora l’ex conduttoreil Ddl Zan per essere protetto.e l'”ombrello” del Ddl Zan “Con i loro insulti a me e soprattutto a chi non si può difendere come so fare iodimostrato che laZan è indispensabile e va approvata subito” protesta Alessandro, intervistato a Radio Capital da Selvaggia Lucarelli. “Come ha giustamente detto Fedez a nome dei giovani digitali, laZan è un grande ombrello da aprire a protezione di tutti coloro che fanno fatica a farsi accettare per come ...

ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Ma l'omofobia non c'entra niente - FabioMatmos1000 : Chi mi può aiutare per capire come fermare una persona pericolosa come Cecchi Paone senza commettere reato? Lui dec… - paoloigna1 : RT @Restart_Rai: ??”Con le auto elettriche ci sarà un miglioramento della qualità di vita in termini di aria da respirare e a livello di inq… - Max23Baldo69 : RT @Restart_Rai: ??”Tutti gli scienziati dicono di aspettare il 20 maggio per capire se le aperture sono state dannose. Sicuramente un’ora d… - Max23Baldo69 : RT @Restart_Rai: ??”Con le auto elettriche ci sarà un miglioramento della qualità di vita in termini di aria da respirare e a livello di inq… -