Caso Fedez | Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si scusi con il cantante per le sue responsabilità”

"Franco Di Mare chiede le scuse di Fedez? Chi deve scusarsi è lui in quanto responsabile di Rai3". Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad 'Accordi&Disaccordi', il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della polemica fra il rapper milanese e il direttore di Rai3 che, in Commissione di Vigilanza ha fornito la sua versione della ormai celebre telefonata avvenuta prima del Concerto del 1° maggio. "Di Mare è responsabile di una rete che ha come vicedirettore (Ilaria Capitani, ndr) quel personaggio che abbiamo sentito nella telefonata, la quale si sente una persona in evidente stato, non saprei come dire, di soggezione rispetto a "un ...

