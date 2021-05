Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domani, nel quinto match dell’Arantxa Sanchez Stadium (inizio programma alle ore 11.00), Matteo Berrettini ha nel mirino i quarti di finale del Masters1000 di Madrid. L’azzurro affronterà negli ottavi l’argentino Federico Delbonis. Il sudamericano, reduce dal sorprendente successo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, sarà un avversario ostico per Matteo nonostante il differenziale di classifica tra i due. Delbonis, infatti, è dotato di un tennis che sulla terra è molto insidioso e le traiettorie mancine possono rappresentare un’insidia. Sarà necessaria, quindi, la miglior versione del romano, reduce da un buon periodo: il brillante successo nel derby contro Fabio Fognini nel 2° turno e la vittoria in Serbia del titolo a Belgrado. Non resta, quindi, che attendere i riscontri del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domani, nel quinto match dell’Arantxa Sanchez Stadium (inizioalle ore 11.00), Matteoha nel mirino i quarti di finale deldi. L’azzurro affronterà negli ottavi l’argentino Federico. Il sudamericano, reduce dal sorprendente successo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, sarà un avversario ostico per Matteo nonostante il differenziale di classifica tra i due., infatti, è dotato di un tennis che sulla terra è molto insidioso e le traiettorie mancine possono rappresentare un’insidia. Sarà necessaria, quindi, la miglior versione del romano, reduce da un buon periodo: il brillante successo nel derby contro Fabio Fognini nel 2° turno e la vittoria in Serbia del titolo a Belgrado. Non resta, quindi, che attendere i riscontri del ...

