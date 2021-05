Autostrade per l’Italia, a Napoli un’Academy in collaborazione con la Federico II (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nasce la nuova Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di neolaureati e dipendenti di Autostrade per l’Italia. Il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, hanno siglato oggi un accordo di durata triennale per dare vita al nuovo soggetto, attraverso un’ampia collaborazione accademia-impresa in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo. Le selezioni per l’accesso ai corsi dell’Academy di San Giovanni a Teduccio saranno avviate tramite bandi rivolti a giovani laureati in ingegneria e consentiranno di ricevere gratuitamente una formazione d’eccellenza nell’ambito dell’innovazione delle infrastrutture autostradali. In questo modo l’Azienda potrà contare su un “bacino di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nasce la nuova Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di neolaureati e dipendenti diper. Il rettore dell’UniversitàII, Matteo Lorito, e l’amministratore delegato diper, Roberto Tomasi, hanno siglato oggi un accordo di durata triennale per dare vita al nuovo soggetto, attraverso un’ampiaaccademia-impresa in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo. Le selezioni per l’accesso ai corsi dell’Academy di San Giovanni a Teduccio saranno avviate tramite bandi rivolti a giovani laureati in ingegneria e consentiranno di ricevere gratuitamente una formazione d’eccellenza nell’ambito dell’innovazione delle infrastrutture autostradali. In questo modo l’Azienda potrà contare su un “bacino di ...

