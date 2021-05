Auriemma | “Io vedo in Italiano un Sarri 2 0 | squadra sfrontata e battagliera”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il giornalista Raffaeleha preso parte al programma Si gonfia la rete, in onda su Tele A, per parlare di Vincenzodello Spezia. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

calciotota_le : ?? #Auriemma: “Perché il presidente non si fa sentire? Non vedo l’ora che finisca il campionato, rimpiangeremo #Gattuso” - gilnar76 : Auriemma: “Perché il ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma vedo

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaeleè intervenuto Sandro Sabatini, giornalista. Questo il suo intervento, dove parla della volata Champions: ' Ioil calendario che al momento è ancora favorevole al Napoli. Super League? Il ...Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaeleè intervenuto Sandro Sabatini , giornalista. "Ioil calendario che al momento è ancora favorevole al Napoli. Super League? Il Milan è una bella storia di questo campionato e andrà in ...Il giornalista Raffaele Auriemma ha preso parte al programma Si gonfia la rete, in onda su Tele A, per parlare di Vincenzo Italiano dello Spezia. Auriemma ...Raffaele Auriemma ha commentato l'esito di Napoli-Cagliari, partita finita 1-1 con il gol di Nandez che ha strappato due punti agli azzurri nel recupero.