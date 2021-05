“Attenzione al basilico!” | se ha questo segno è pericoloso

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno degli argomenti più discussi negli ultimi tempi è stato quello del basilico. Secondo degli studi effettuati da alcuni ricercatori è venuto alla luce cheelemento possa essere cancerogeno. Ovviamente questa notizia appena pubblicata ha suscito preoccupazione e scalpore tra le persone. In maniera particolare quello ad avere proprietà favorevoli allo sviluppo del cancro sarebbe il basilico che proviene dalle piante più basse di 10 cm che generalmente si utilizza per preparare il pesto. Anche se noi italiani amiamo il pesto alla genovese per condire la pasta, bisogna prestarea notizie come questa. L’elemento principale responsabile di tuttotrambusto è il metileugenolo, categorizzato come cancerogeno. Basilico:se viene da piante più basse di 10 cm Lo utilizzate tante volte per ...