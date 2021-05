Assunta, la cuoca dell'asilo, va in pensione: i genitori creano un libro con le sue ricette (Di mercoledì 5 maggio 2021) La cuoca dell'asilo va in pensione, i genitori dei bambini realizzano un ricettario con alcuni dei suoi più celebri piatti e lo pubblicano per raccogliere a fondi a favore della struttura. Accade alla ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lava in, idei bambini realizzano un ricettario con alcuni dei suoi più celebri piatti e lo pubblicano per raccogliere a fondi a favorea struttura. Accade alla ...

