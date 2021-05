Apple Watch 8 vi dirà quando potrete guidare senza rischi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Apple Watch Serie 7 arriverà sul mercato quest’anno, molto probabilmente durante il secondo semestre. Oggi però guardiamo al 2022 con i primi leak di Apple Watch 8 che ci indicano che tra due generazioni lo smartWatch porterà con se tante nuove caratteristiche per monitorare meglio lo stile della nostra vita. A riferire quanto scriviamo nell’articolo è un report del The Telegraph, storica testata che si espone solo quando possiede determinate fonti autorevoli alle spalle. Secondo il quotidiano britannico, Apple Watch 8 sarà tutto nuovo e non un’evoluzione degli attuali modelli. Questo perché dovrà fare spazio a tutta una nuova schiera di sensori – in aggiunta a quelli che già esistono – che avranno il compito di misurare il glucosio nel sangue, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)Serie 7 arriverà sul mercato quest’anno, molto probabilmente durante il secondo semestre. Oggi però guardiamo al 2022 con i primi leak di8 che ci indicano che tra due generazioni lo smartporterà con se tante nuove caratteristiche per monitorare meglio lo stile della nostra vita. A riferire quanto scriviamo nell’articolo è un report del The Telegraph, storica testata che si espone solopossiede determinate fonti autorevoli alle spalle. Secondo il quotidiano britannico,8 sarà tutto nuovo e non un’evoluzione degli attuali modelli. Questo perché dovrà fare spazio a tutta una nuova schiera di sensori – in aggiunta a quelli che già esistono – che avranno il compito di misurare il glucosio nel sangue, ...

