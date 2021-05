zazoomblog : Antonio resta lì e porta i nerazzurri tra le big dEuropa - #Antonio #resta #porta #nerazzurri - francesco4991 : RT @Gazzetta_it: La lettera di #ArrigoSacchi a Conte #Inter - sportli26181512 : Antonio, resta lì e porta i nerazzurri tra le big d'Europa: Antonio, resta lì e porta i nerazzurri tra le big d'Eur… - giomo2 : RT @Gazzetta_it: La lettera di #ArrigoSacchi a Conte #Inter - Gazzetta_it : La lettera di #ArrigoSacchi a Conte #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio resta

La Gazzetta dello Sport

Caro, sei stato un mio giocatore in Nazionale. Un ottimo atleta con valori etici e morali di altissimo livello. Ti ho sempre ammirato per la professionalità, per l'impegno e per la volontà che ...Ieri, per, il direttore dell'Inps regionale ,Pone, ha dato la sua interpretazione della ... Insomma, gliil 30 - 35%, tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese. Ma capiamoci, non che la pensione ...Resta senza un perché la fine di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, spariti a Isola delle Femmine nel 2007. Il gip ha archiviato definitivamente l’inchiesta sulla scomparsa dei due imprendito ...Sono definitive le condanne per Antonio Ciontoli, per la moglie Maria e i due figli, Federico e Martina, per l'omicidio di Marco Vannini. La Cassazione ha confermato la sentenza ...