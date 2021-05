Ancora single? Forse è perché lavori troppo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021)? Le relazioni sono più complicate che mai nel 2021, un anno in cui stiamomantenendo le distanze della pandemia, e in cui sembra che i nuovi incontri siano a due passi e non si concretizzino mai. Ma abbiamo dato loro la giusta importanza prima? Dicono che non sai mai quello che hai finché non lo perdi, quindi non è un brutto momento per pensare ai nostri ritmi di vita, ai nostri progetti futuri, al fatto che ci stiamo prendendo cura di noi stessi e concentrandoci su cosa e chi conta davvero. A questo proposito, ci è venuta in mente una domanda. Non è che seisolo? Il 2020 ha anche messo a dura prova molte concezioni del sistema economico in cui viviamo e quella cultura della realizzazione personale attraverso il lavoro ...