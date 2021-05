Xbox Game Pass base potrebbe presto includere l'abbonamento a Xbox Live Gold (Di martedì 4 maggio 2021) Se c'è un aspetto su cui Phil Spencer e tutta la divisione Xbox stanno puntando con tutte le forze questo è sicuramente la diffusione capillare di Xbox Game Pass, servizio in abbonamento che sin dal lancio è diventato il simbolo della divisione gaming di Microsoft. L'obiettivo dell'azienda di Redmond è ovviamente quello di spingere più persone possibili ad abbonarsi al servizio per garantirne una crescita ulteriore e suscitare un interesse sempre maggiore da parte degli sviluppatori e dei grandi publisher a cui una fan base estremamente corposa non può che fare decisamente gola. Ma per quanto ricco di qualità il Game Pass ha per certi versi una sorta di nemico interno nell'Xbox ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Se c'è un aspetto su cui Phil Spencer e tutta la divisionestanno puntando con tutte le forze questo è sicuramente la diffusione capillare di, servizio inche sin dal lancio è diventato il simbolo della divisione gaming di Microsoft. L'obiettivo dell'azienda di Redmond è ovviamente quello di spingere più persone possibili ad abbonarsi al servizio per garantirne una crescita ulteriore e suscitare un interesse sempre maggiore da parte degli sviluppatori e dei grandi publisher a cui una fanestremamente corposa non può che fare decisamente gola. Ma per quanto ricco di qualità ilha per certi versi una sorta di nemico interno nell'...

