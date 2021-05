Tragedia in fabbrica | Luana | mamma 22enne muore risucchiata dai macchinari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 maggio 2021) Prato, 4 mag — Stava per compiere 23 anni e aveva avuto da poco un bimboD’Orazio, la ragazza di Montemurlo (Prato) rimasta uccisa in un tragico incidente nell’azienda tessile in cui lavorava. La ragazza è morta ieri mattina poco prima delle dieci, inghiottita e stritolata dagli ingranaggi di un orditoio — uno che ordina i fili, tesse e cuce.di 22 anni morta inUna fine agghiacciante, davanti ai colleghi impotenti. I testimoni raccontano di avere vistofinire impigliata nel congegno per poi veniredal rullo. Quando l’orditoio è stato fermato non è rimasto niente altro da fare che estrarre i resti straziati e senza vita della giovane. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto ...