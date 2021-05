Traffico Roma del 04-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare Maggiore prudenza per un incidente sulla tangenziale est pleine prossimità del Bivio A24 in direzione della Salaria ripercussioni anche sulla percorso Urbano dellaTeramo con rallentamenti maggiori da via Filippo Fiorentini alla tangenziale al Aurelio proseguo fino a giugno Salvo ulteriori modifiche ai lavori alla rete gas su via della Pisana per la chiusura di parte della strada si viaggia unicamente seguendo il senso unico di marcia a partire da via dei Grimaldi in direzione del sonno invece terminati i lavori per la manutenzione degli impianti di illuminazione su via Nomentana orari aperta completamente allatra via Lazzaro Spallanzani e via che Sandro Torlonia per chi va a Montesacro infine ...